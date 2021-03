Bimbo cade dal quarto piano a Casalnuovo (Napoli), salvo grazie allo stenditoio dei panni (Di venerdì 19 marzo 2021) Ha riportato varie fratture al corpo ma non sarebbe in pericolo di vita il piccolo, 4 anni e mezzo, precipitato dal quarto piano della propria abitazione di Casalnuovo, in provincia di Napoli. A salvargli... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 marzo 2021) Ha riportato varie fratture al corpo ma non sarebbe in pericolo di vita il piccolo, 4 anni e mezzo, precipitato daldella propria abitazione di, in provincia di. A salvargli...

