Biden inciampa tre volte sulla scaletta dell'Air Force One | VIDEO

"Ti auguro una buona salute", aveva detto ieri Vladimir Putin per rispondere all'attacco frontale sferrato dal Presidente degli Stati Uniti nei suoi confronti nel corso della sua intervista ad Abc News. L'effetto di questo augurio, però sembra esser stato l'opposto, ma fortunatamente senza conseguenze. Ma il VIDEO Biden inciampa per ben tre volte sulle scalette dell'aereo presidenziale, l'Air Force One, è diventato immediatamente virale. Nessun problema fisico per il numero uno della Casa Bianca, ma sui social il filmato è già diventato di tendenza.

