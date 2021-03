Biden inciampa tre volte mentre sale di corsa le scale dell’Air Force One e finisce in ginocchio: “C’era vento” – Video (Di venerdì 19 marzo 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden inciampa tre volte salendo i gradini dell’Air Force One alla Joint Base Andrews nel Maryland. Il presidente è scivolato tre volte ma si è ripreso prontamente, poi ha continuato a salire le scale ed è entrato nell’aereo, dopo essersi voltato a salutare. Biden si sta dirigendo ad Atlanta, in Georgia, dove lui e il vicepresidente Kamala Harris incontreranno i leader della comunità asiatico-americana, in seguito alla sparatoria in cui sono rimaste uccise otto persone nelle terme locali, tra cui sei donne di origine asiatica. Il presidente, ha assicurato un portavoce della Casa Bianca, “sta bene”. “Era molto ventoso, io stesso stavo quasi cadendo salendo. Sta bene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joetrendo i gradiniOne alla Joint Base Andrews nel Maryland. Il presidente è scivolato trema si è ripreso prontamente, poi ha continuato a salire leed è entrato nell’aereo, dopo essersi voltato a salutare.si sta dirigendo ad Atlanta, in Georgia, dove lui e il vicepresidente Kamala Harris incontreranno i leader della comunità asiatico-americana, in seguito alla sparatoria in cui sono rimaste uccise otto persone nelle terme locali, tra cui sei donne di origine asiatica. Il presidente, ha assicurato un portavoce della Casa Bianca, “sta bene”. “Era moltoso, io stesso stavo quasi cadendondo. Sta bene ...

