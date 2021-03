Biden da record, 100 milioni di vaccini in 58 giorni. Export "di frontiera" (Di venerdì 19 marzo 2021) Obiettivo raggiunto con sei settimane d’anticipo. Il presidente USA Joe Biden taglia il traguardo dei 100 milioni di vaccini anti-Covid somministrati a 58 giorni dal suo insediamento, molto prima rispetto ai 100 giorni che si era dato come obiettivo. La macchina vaccinale americana va: l’accelerazione impressa nelle ultime settimane, dopo l’accordo tra i gitanti farmaceutici Johnson & Johnson e Merck, fa veleggiare la Casa Bianca verso un nuovo target. Già a fine maggio dovrebbero esserci abbastanza vaccini per coprire l’intera popolazione adulta, con la promessa sempre più concreta di un 4 luglio all’insegna dell’indipendenza dal virus. Una posizione solida che si accompagna alla consapevolezza che i numeri dei contagi e dei morti sono ancora alti (giovedì si registravano 58.000 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Obiettivo raggiunto con sei settimane d’anticipo. Il presidente USA Joetaglia il traguardo dei 100dianti-Covid somministrati a 58dal suo insediamento, molto prima rispetto ai 100che si era dato come obiettivo. La macchina vaccinale americana va: l’accelerazione impressa nelle ultime settimane, dopo l’accordo tra i gitanti farmaceutici Johnson & Johnson e Merck, fa veleggiare la Casa Bianca verso un nuovo target. Già a fine maggio dovrebbero esserci abbastanzaper coprire l’intera popolazione adulta, con la promessa sempre più concreta di un 4 luglio all’insegna dell’indipendenza dal virus. Una posizione solida che si accompagna alla consapevolezza che i numeri dei contagi e dei morti sono ancora alti (giovedì si registravano 58.000 ...

