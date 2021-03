Biden cade tre volte salendo le scale dell’Air Force One (video)

(Di venerdì 19 marzo 2021) Forse sarebbe meglio che qualcuno in queste occasioni stesse accanto all'anziano presidente, anche se questo non gioverebbe alla sua immagine L'articolo proviene da Firenze Post.

NicolaPorro : #Biden inciampa e cade mentre sale le scalette dell’Air Force One. Ecco il video della caduta ???? - Adnkronos : #Biden cade 3 volte sulla scaletta dell'#AirForceOne [VIDEO] - SkyTG24 : Biden inciampa e cade sulla scaletta dell'Air Force One. VIDEO - Dragomir2222 : RT @Pinodemarco: Quando ti dicono 'Ti auguro buona salute' grattati. Capito #Bidenfall? ?? - VincentKahn1 : RT @Pinodemarco: Quando ti dicono 'Ti auguro buona salute' grattati. Capito #Bidenfall? ?? -

scivola sulle scale dell'aereo e l'ironia dei social non tarda ad arrivare. Dopo che Putin gli ha augurato una buona salute, la battuta vien da sè.La Casa Bianca rassicura Joe'sta bene': lo ha assicurato un portavoce della Casa Bianca dopo che il presidente è inciampato tre volte salendo sull'Air Force One. 'Era molto ventoso, io stesso ...Forse sarebbe meglio che qualcuno in queste occasioni stesse accanto all'anziano presidente, anche se questo non gioverebbe alla sua immagine Biden scivola tre volte nella difficile scalata ...Biden si sta dirigendo ad Atlanta ... “Era molto ventoso, io stesso stavo quasi cadendo salendo. Sta bene al 100%”, ha aggiunto il portavoce. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se ...