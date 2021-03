Biathlon | nuovo podio per Wierer | seconda subito dietro Eckhoff a Ostersund

(Di venerdì 19 marzo 2021) Solo due secondi per rimpiangere la vittoria: aDorotheaè digrande, ma non può festeggiare il successo nella sprint diper colpa della solita Tiril, ...

... ma visto il feeling con il circuito di Ostersund , dove ha vinto il suo primo titolo mondiale , è lecito aspettarsi unpiazzamento sul podio. A oggi Eckhoff sembra ingiocabile, ma con una gara ...A Nove Mesto altoatesini al terzo posto nelle gare di sprint: dopo Lukas Hofer è il turno di Dorothea Wierer CreditsOstersund, 19 marzo 2021 - Solo due secondi per rimpiangere la vittoria: a Ostersund Dorothea Wierer è di nuovo grande, ma non può festeggiare il successo nella sprint di Ostersund per colpa della sol ...LIVE - Segui la diretta scritta della sprint maschile di Ostersund, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon.