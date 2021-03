Biathlon | inseguimento femminile Ostersund | start list | pettorali di partenza e italiane in gara

(Di venerdì 19 marzo 2021) Lacompleta dell’di, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo 2020/2021 di. Pettorale numero due per Dorothea Wierer, mentre Lisa Vittozzi partità per 20esima. 1 ECKHOFF Tiril NOR2 WIERER Dorothea ITA 3 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 4 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 5 HAUSER Lisa Theresa AUT 6 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 7 HAECKI Lena SUI 8 TODOROVA Milena BUL 9 LIEN Ida NOR 10 FIALKOVA Paulina SVK 11 b ALIMBEKAVA Dzinara BLR 12 CHEVALIER Chloe FRA 13 SOLA Hanna BLR 14 PEON Linn SWE 15 BROON Mona SWE 16 KAISHEVA Uliana RUS 17 HETTICH Janina GER 18 KRYUKO Iryna BLR 19 TALIHAERM Johanna EST20 VITTOZZI Lisa ITA 21 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 22 SIMON Julia FRA 23 PREUSS Franziska GER 24 MIRONOVA Svetlana RUS 25 BESCOND Anais FRA 26 ...

Advertising

sportface2016 : START LIST inseguimento femminile Ostersund, Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon - argo979 : #Biathlon @MondoSportivoIT Positiva per gli azzurri la tappa di Nove Mesto. Oggi secondo posto della staffetta mi… - DanieleRaponi : #biathlon Coppa del Mondo inseguimento femminile 10 km #NoveMesto 1 ???? #Eckhoff 1 2 ???? #Alimbekava 0 3 ???? #Preuss 2… - vitasportivait : #Biathlon | #coppadelmondo #NoveMesto ???? Quentin #FillotMaillet ???? vince la gara a inseguimento ??!!!! Il francese… - DanieleRaponi : #biathlon Coppa del Mondo inseguimento 12.5 km maschile #NoveMesto 1???? #FillonMaillet 2 2???? J #Boe 2 3???? #Jacquelin… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon inseguimento

... non c'è località straniera che porti più gioie all'Italia delin Coppa del Mondo e il ... Bormolini invece qualificato per l'mentre Bionaz e Giacomel non sono riusciti a entrare ...Testa all'Adesso c'è una chance da non sprecare: le ultime due prove ahanno visto Wierer arrivare più dietro rispetto alla posizione dove partiva, ma visto il feeling con ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48: Grazie di averci seguito, grande gioia per l'Italia oggi. L'appuntamento è per domani con il doppio inseguimento, buona serata! 16.46: Inizia alla gran ...Ostersund, 19 marzo 2021 - Solo due secondi per rimpiangere la vittoria: a Ostersund Dorothea Wierer è di nuovo grande, ma non può festeggiare il successo nella sprint di Ostersund per colpa della sol ...