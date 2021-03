Bertolaso annuncia: in 4 mesi tutti vaccinati, ma parla solo di Brescia (Di venerdì 19 marzo 2021) Brescia sta puntando tutto sul piano vaccinale. Entro la metà di Luglio, secondo Guido Bertolaso, saranno tutti vaccinati. La città lombarda di Brescia non si dà per vinta di fronte alla terza ondata, tutt’altro. Cittadini e politici stanno infatti puntando tutto su un nuovo centro la cui apertura è prevista per circa la metà di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 marzo 2021)sta puntando tutto sul piano vaccinale. Entro la metà di Luglio, secondo Guido, saranno. La città lombarda dinon si dà per vinta di fronte alla terza ondata, tutt’altro. Cittadini e politici stanno infatti puntando tutto su un nuovo centro la cui apertura è prevista per circa la metà di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

toraldina : RT @GarauSilvana: #Bertolaso annuncia di ritirarsi ??il #PD prima conferma e poi smentisce la candidatura Gualtieri,?? il tutto mentre i sond… - alexandercaper1 : RT @GarauSilvana: #Bertolaso annuncia di ritirarsi ??il #PD prima conferma e poi smentisce la candidatura Gualtieri,?? il tutto mentre i sond… - Frances47226166 : RT @ChiaraBaldi86: Bertolaso annuncia che “entro metà luglio vaccineremo tutti i bresciani”. Ma come, non era “a fine giugno avremo vaccina… - grazia_valent : RT @ChiaraBaldi86: Bertolaso annuncia che “entro metà luglio vaccineremo tutti i bresciani”. Ma come, non era “a fine giugno avremo vaccina… - sergimagugliani : RT @GarauSilvana: #Bertolaso annuncia di ritirarsi ??il #PD prima conferma e poi smentisce la candidatura Gualtieri,?? il tutto mentre i sond… -