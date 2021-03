Bergamo, Lega: “Daste e Spalenga, perché sempre i soliti nomi?” (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella serata di mercoledì 17 marzo è stato presentato il futuro della ex centrale di Daste e Spalenga nel quartiere di Celadina e i tempi di conclusione del cantiere. All’incontro oltre agli assessori Francesco Valesini, Giacomo Angeloni, Marcella Messina e Nadia Ghisalberti hanno partecipato i soggetti vincitori del bando: Lab80, Nutopia, OpenArch, Generazioni FA, Unione Professionisti e Associazioni Culturali e Cooperativa Sociale Ruah. LEGGI QUI L’intervento delle minoranze consigliari non si è fatto attendere, con un’interrogazione a risposta a scritta firmata dai consiglieri della Lega, con prima firma di Alessandro Carrara. “Durante la presentazione del progetto (al quale hanno partecipato le reti di quartiere, più volte criticate per la poca rappresentatività) si sono resi noti i soggetti che gestiranno lo spazio e che sono gli ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella serata di mercoledì 17 marzo è stato presentato il futuro della ex centrale dinel quartiere di Celadina e i tempi di conclusione del cantiere. All’incontro oltre agli assessori Francesco Valesini, Giacomo Angeloni, Marcella Messina e Nadia Ghisalberti hanno partecipato i soggetti vincitori del bando: Lab80, Nutopia, OpenArch, Generazioni FA, Unione Professionisti e Associazioni Culturali e Cooperativa Sociale Ruah. LEGGI QUI L’intervento delle minoranze consigliari non si è fatto attendere, con un’interrogazione a risposta a scritta firmata dai consiglieri della, con prima firma di Alessandro Carrara. “Durante la presentazione del progetto (al quale hanno partecipato le reti di quartiere, più volte criticate per la poca rappresentatività) si sono resi noti i soggetti che gestiranno lo spazio e che sono gli ...

CarlaGommy : RT @antondepierro: Tanto per ricordare pubblico 2 foto.Da una parte un parlamentare della #Lega,se non erro anche segretario,che minimizza… - LobbaLuisa : RT @Ste_Mazzu: Celebrare i defunti Covid e contemporaneamente nominare al CTS un incompetente e incapace riduzionista in quota Lega signifi… - helmvergara1 : RT @antondepierro: Tanto per ricordare pubblico 2 foto.Da una parte un parlamentare della #Lega,se non erro anche segretario,che minimizza… - protozz0 : RT @antondepierro: Tanto per ricordare pubblico 2 foto.Da una parte un parlamentare della #Lega,se non erro anche segretario,che minimizza… - R0967S : RT @antondepierro: Tanto per ricordare pubblico 2 foto.Da una parte un parlamentare della #Lega,se non erro anche segretario,che minimizza… -