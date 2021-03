Bere acqua durante i pasti aiuta o rallenta la digestione? Ecco la risposta degli esperti (Di venerdì 19 marzo 2021) Molti si chiedono se Bere acqua durante i pasti possa rallentare la digestione o al contrario aiutare il processo digestivo: Ecco la risposta dell’Istituto superiore di sanità. Un argomento che suscita molta curiosità e che genera spesso risposte confuse e contrastanti. C’è chi dice che Bere troppa acqua durante i pasti possa gonfiare e quindi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 19 marzo 2021) Molti si chiedono sepossare lao al contrariore il processo digestivo:ladell’Istituto superiore di sanità. Un argomento che suscita molta curiosità e che genera spesso risposte confuse e contrastanti. C’è chi dice chetroppapossa gonfiare e quindi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Elisaerre19 : @Redblack100x100 Non mi piacciono mi sembra di bere acqua ?? - ImRadioactive__ : La dose di serotonina oggi l'ho già avuta con Juliette che apre la bocca per bere l'acqua durante la prova di resistenza. #BBB21 - BesTAcc0uNtEveR : Se solo mi venisse voglia di bere acqua come mi viene voglia di bere birra, non sarei un soggetto a rischio insufficienza renale - filidifumetto : RT @UranoRebel: Vent'anni fa, quando la terapia riparativa stava dando disastrosi effetti sulla mia psiche iniziai a bere superalcolici. Il… - SerglocSergio : RT @fabrizio19651: Renzi e ItaliaMorta sono tormentati? Mi hanno sempre detto che ad andare in certi Paesi non si deve bere acqua dal rubin… -