Berbatov | “Ibrahimovic? Può dare ancora tanto al calcio internazionale”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dimitar, ex attaccante del Manchester United, ha parlato ai microfoni di AS di Zlatan, centravanti del Milan

Intervenuto ai microfoni di As, l'ex calciatore Dimitar Berbatov ha parlato di Ibrahimovic e del suo ritorno in nazionale. Queste le sue parole: "Ibrahimovic può dare ancora ...L’ex leggenda del calcio bulgaro Dimitar Berbatov ha commentato il ritorno in nazionale svedese di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di As: «Ibrahimovic può dare ancora molto ...