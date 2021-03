Beppe Grillo detta le sue regole alle tv | con i M5s stop alle interruzioni 

(Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - No interruzioni, nemmeno da parte del conduttore, e niente 'stacchi' della regia su altri ospiti. No a un "intrattenimento di bassa lega che sfocia in propaganda da quattro soldi". Dopo loapparizioni in tv degli esordi, dopo il divieto di intervistare a più voci gli esponenti del Movimento, orasul suo blogtelevisioni le nuoved'ingaggio per mettere al riparo i parlamentari del Movimento 5 stelle da inquadrature della regia, stacchi pubblicitari, interruzioni di altri ospiti o addirittura del giornalista che conduce la trasmissione. Serve, sostiene, "un diverso approccio, etico e riguardoso della persona e della sua immagine anche negli spazi televisivi dedicati ...

Con un post sul suo sito, intitolato 'L'etica dell'informazione',chiede 'poche regole' ma 'di buon senso' per le trasmissioni politiche. Una questa, scrive, anche di 'rispetto' nei ...torna a dettare le regole sulle presenze in tv dei politici del Movimento 5 Stelle: "Chiediamo che i nostri portavoce, ospiti in trasmissioni televisive, siano messi in condizione di ...di Carmen Di Lauro (M5S) - Pochi giorni fa il neo ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani si è espresso sugli allevamenti intensivi. Un argomento ancora poco trattato in Italia, che inco ...Massimo sostegno alla nostra Virginia Raggi! di Virginia Raggi - Sono stata "massacrata" per cinque anni e ho subito ogni tipo di accusa solo perché mi opponevo al modello di gestione dei ri ...