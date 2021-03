Bentancur negativo al tampone: può tornare in gruppo (Di venerdì 19 marzo 2021) La Juventus ha comunicato sul suo sito la notizia. Il centrocampista torna a disposizione di Pirlo già per Juventus-Benevento Una buona notizia in casa Juventus questa mattina. Il club ha infatti reso noto che Rodrigo Bentancur è risultato negativo ai tamponi di controllo ed è quindi clinicamente guarito dal Covid-19. Il centrocampista ora può tornare a disposizione di Andrea Pirlo già per la prossima partita contro il Benevento. Ecco la nota del club: “Rodrigo Bentancur ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC.“ Intanto la sfida contro i campani si avvicina e il tecnico è stato chiaro: ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) La Juventus ha comunicato sul suo sito la notizia. Il centrocampista torna a disposizione di Pirlo già per Juventus-Benevento Una buona notizia in casa Juventus questa mattina. Il club ha infatti reso noto che Rodrigoè risultatoai tamponi di controllo ed è quindi clinicamente guarito dal Covid-19. Il centrocampista ora puòa disposizione di Andrea Pirlo già per la prossima partita contro il Benevento. Ecco la nota del club: “Rodrigoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare () per Covid-19 con esito. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC.“ Intanto la sfida contro i campani si avvicina e il tecnico è stato chiaro: ...

