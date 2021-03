Bentancur guarito dal Covid | il comunicato della Juve

(Di venerdì 19 marzo 2021)dal Coronavirus: l’uruguaiano torna a disposizione di Pirlo dopo il tampone negativo. Ilntus Attraverso il proprio sito ufficiale, laha svelato che Rodrigodal Coronavirus. L’uruguaiano torna quindi a disposizione di Andrea Pirlo. Di seguito riportato ildel club bianconero. «Rodrigoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore, pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC». I DETTAGLI SUNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

dal Coronavirus: l'uruguaiano torna a disposizione di Pirlo dopo il tampone negativo. Il comunicato della ...Per questa partita Andrea Pirlo ha un ulteriore problema visto che ieri Rodrigoè ...userà la massima cautela con Dybala e il suo rientro avverrà solo quando sarà completamente. Anche ...La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha comunicato che Rodrigo Bentancur è guarito dal Covid - 19: "Rodrigo Bentancur ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli ...Buone notizie in casa Juventus. Rodrigo Bentancur è guarito dal Covid-19. Il centrocampista aveva saltato gli ultimi appuntamenti con la Vecchia Signora a causa della positività al virus pandemico ma ...