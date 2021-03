Benevento | le mosse di Inzaghi anti Cristiano Ronaldo

(Di venerdì 19 marzo 2021)- La seconda difesa più perforata della serie A contro il capocannoniere del campionato, CR7 il cannibale, il giocatore da 770 gol in carriera a cui manca proprio lo "scalpo" giallorosso per ...

Ilprova a diluire le preoccupazioni, perché affrontare la Juventus nel suo momento meno felice e con un bel po' di defezioni, non è proprio il massimo. Pippo Inzaghi che di attaccanti se ......fine settimana lo juventino Szczesny (o anche Buffon se Pirlo farà turnover) contro il, ... Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte, 27iornata: Cordaz e Sirigu possibili flop? LECHE VI ...In difesa Inzaghi dovrebbe affidarsi da destra a sinistra a Tuia, Caldirola e Barba. Premesso che appare impensabile seguire Cr7 a uomo, sembra invece possibile che le sue avanzate possano essere per ...Filippo Inzaghi vuole bloccare Cristiano Ronaldo nella gara di domenica allo Stadium: ecco il piano del tecnico del Benevento Inzaghi studia le mosse per imbrigliare la Juve come all’andata al Vigorit ...