Benevento, Associazione Italiana Persone Down: “Battaglia vinta sulla vaccinazione” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Dopo tanto rumore fatto, finalmente la Regione ha aperto la piattaforma dedicata alle adesioni, in via telematica, alle vaccinazioni riservate ai pazienti fragili inseriti dal Ministero nella Tabella 2 della Categoria 1, relativa alla disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica, ai sensi della legge 104/1992, art.3 comma 3“. A scriverlo in una nota per la stampa è l’Associazione Italiana Persone Down Sezione di Benevento. “L’adesione potrà essere registrata in forma diretta, superando l’impasse, senza dover rivolgersi ai medici di medicina generale. È prevista anche l’adesione di chi fornisce (convivente/caregiver) assistenza continuativa al paziente“. “Per le altre forme di grave fragilità – prosegue la nota – previste dalla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Dopo tanto rumore fatto, finalmente la Regione ha aperto la piattaforma dedicata alle adesioni, in via telematica, alle vaccinazioni riservate ai pazienti fragili inseriti dal Ministero nella Tabella 2 della Categoria 1, relativa alla disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica, ai sensi della legge 104/1992, art.3 comma 3“. A scriverlo in una nota per la stampa è l’Sezione di. “L’adesione potrà essere registrata in forma diretta, superando l’impasse, senza dover rivolgersi ai medici di medicina generale. È prevista anche l’adesione di chi fornisce (convivente/caregiver) assistenza continuativa al paziente“. “Per le altre forme di grave fragilità – prosegue la nota – previste dalla ...

