Benedetto XVI, in arrivo un nuovo scritto contro il pensiero gender che cancella le differenze (Di venerdì 19 marzo 2021) E' in lavorazione un nuovo testo di Papa Benedetto XVI. Nel quale affronterà il tema del pensiero gender. Lo anticipa e ne parla Giulio Meotti nella sua newsletter quotidiana. Si tratta – spiega Meotti – di una prefazione a una raccolta di scritti sull'Europa. "In essa, Ratzinger critica il gender e si chiede come mai tutti i sostenitori della natura in voga oggi cancellino la differenza sessuale naturale. Il volume uscirà in sei lingue". Benedetto XVI e il pensiero gender Per la Chiesa il pensiero gender, che mira a cancellare la differenza sessuale, rappresenta una sfida importantissima. Ne ha parlato anche papa Francesco, opponendosi a un processo di colonizzazione ideologica che soprattutto in ...

