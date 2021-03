Belgio | Martinez convoca Lukaku | «Speriamo che possa raggiungerci»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Robertoha stilato la lista deiti per gli impegni del: c’è anche Romelunonostante il divieto dell’ATS Robertoha diramato la lista deiti. Il ct belga ha chiamato anche Romelued ha parlato così sulla possibilità di poterlo avere a disposizione nonostante il divieto a lasciare Milano imposto dall’ATS. «Dobbiamo valutare giorno per giorno, non credo che possiamo decidere ora di nonrlo visto che la terza partita è ancora lontana.che Romeluancora, dipenderà tutto dai test di lunedì: se tutti i giocatori dell’Inter risulteranno negativi, c’è la possibilità chegiocare ...

Commenta per primo Nonostante lo stop dell'Ats di Milano i l commissario tecnico del, Roberto, ha convocato per gli impegni contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia valevoli per le qualificazioni a Qatar 2022, anche Romelu Lukaku. Questo l'elenco completo: ...Robertoha stilato la lista dei convocati per gli impegni del: c'è anche Romelu Lukaku nonostante il divieto ...Roberto Martinez ha stilato la lista dei convocati per gli impegni del Belgio: c'è anche Romelu Lukaku nonostante il divieto dell'ATS ...Il Belgio, nonostante il documento dell’Ats di Milano che vieta ai giocatori dell’Inter di rispondere alle convocazioni delle Nazionali, per ora non rinuncia a Lukaku. Il ct Martinez ha inserito l’att ...