Belgio, Martinez convoca Lukaku nonostante il divieto dell’Ats. Chiamati anche Saelemaekers e Mertens (Di venerdì 19 marzo 2021) nonostante lo stop dell’Ats di Milano alla partenza dei giocatori nerazzurri per le naziobali, il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha convocato anche Romalu Lukaku per i match contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia valevoli per le qualificazioni al mondiale in Qatar 2022. Questo l’elenco completo, che vede anche Saelemaekers e Mertens tra gli “italiani” convocati: Portieri: Casteels, Courtois, Kaminski, MignoletDifensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Dendoncker, Mechele, Vermaelen, VertonghenCentrocampisti: Castagne, Chadli, Foket, T. Hazard, Meunier, Saelemaekers, De Bruyne, Sambi Lokonga, Mangala, Praet, Tielemans, VanakenAttaccanti: De Ketelaere, Carrasco, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021)lo stopdi Milano alla partenza dei giocatori nerazzurri per le naziobali, il commissario tecnico del, Roberto, hatoRomaluper i match contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia valevoli per le qualificazioni al mondiale in Qatar 2022. Questo l’elenco completo, che vedetra gli “italiani”ti: Portieri: Casteels, Courtois, Kaminski, MignoletDifensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Dendoncker, Mechele, Vermaelen, VertonghenCentrocampisti: Castagne, Chadli, Foket, T. Hazard, Meunier,, De Bruyne, Sambi Lokonga, Mangala, Praet, Tielemans, VanakenAttaccanti: De Ketelaere, Carrasco, ...

