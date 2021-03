Belgio | il Ct Martinez | “Lukaku? Speriamo possa raggiungerci lunedì”

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Adesso dobbiamo valutare giorno per giorno, non credo che possiamo decidere ora di non convocarlo visto che la terza partita è ancora lontana.cheancora. Dipenderà tutto dai test di: se tutti i giocatori dell’Inter risulteranno negativi, c’è la possibilità chegiocare con il. Resta da vedere se il Governo e le autorità locali daranno il via libera”. Queste le dichiarazioni del commissario tecnico delRobertosulla possibile presenza di Romeluin vista delle tre gare di qualificazione a Qatar 2022 contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia. L’Ats di Milano ha bloccato i giocatori dell’Inter convocabili dopo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Martinez

Nonostante lo stop dell'Ats di Milano i l commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha convocato per gli impegni contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia valevoli per le qualificazioni a Qatar 2022, anche Romelu Lukaku.