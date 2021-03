BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 20 marzo 2021

(Di venerdì 19 marzo 2021)di20: Thomas (Matthew Atkinson) è soddisfatto quando una rincuorata Hope (Annika Noelle) accetta di passare per una visita nel giorno di festa, così da stare insieme a Douglas (Henry Joseph Samiri). Brooke (Katherine Kelly Lang) rifiuta l’invito di Ridge (Thorsten Kaye) a trascorrere il Natale a casa di Eric (John McCook), vista la presenza di Thomas. A feste finite, Ridge informa Brooke di non aver depositato le carte del divorzio.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

: i Forrester accolgono con gratitudine Zoe Zoe sembra riuscita a cambiare Thomas , a liberarlo dall'ossessione nei confronti di Zoe e, Steffy e Ridge , non possono che ...puntata oggi, 19 marzo Nella puntata di oggi, venerdì 19 marzo, di, Thomas e Zoe finiscono la serata a letto insieme ma mentre la ragazza si convince di essere ...Nelle puntate in onda dal 21 al 27 marzo, Liam proporrà ad Hope di sposarlo, ma davanti ai suoi dubbi scapperà via e passerà la notte con Steffy ...Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 20 marzo 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Thomas è davvero preso da Zoe, ma Hope non sembra apprezzare la sua scelta.