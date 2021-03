Bayern-Psg e Real-Liverpool ai quarti di Champions

(Di venerdì 19 marzo 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Effettuato a Nyon il sorteggio Uefa per idi finale e le semifinali diLeague (nessuna italiana tra le 8 finaliste). Le gare di andata deisi disputeranno il 6-7 aprile, quelle di ritorno il 13-14 aprile, mentre le semifinali sono in programma il 27-28 aprile (gare d'andata) e il 4-5 maggio (ritorno). La finale si disputerà sabato 29 maggio presso l'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia.Tra ipiù affascinanti la sfida trae Psg, ovvero la rivincita della finale dell'ultima edizione vinta dai bavaresi. Piena di prestigio e di trofei lo scontro traMadrid e. Questo l'esito del sorteggio:DI FINALE Manchester City (ENG) – Borussia Dortmund (GER)Porto (POR) ...

In semifinale la vincente disfiderà la vincente di City - Dortmund. Nella seconda semifinale la vincente di Real - Liverpool sfiderà la vincente tra Porto e Chelsea.Sottolineiamo che la prima squadra estratta in ogni accoppiamento giocherà l'andata in casa, spicca Real Liverpool come blasone mentresarà la rivincita della finale della scorsa edizione. ...tra i quattro match che decreteranno le semifinaliste del torneo, spicca il remake della finale di anno scorso, con il PSG che tenterà di vendicarsi della sconfitta di Lisbona col Bayern. Ecco le 4 ...A Nyon è andato in scena il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, evento al quale la Juventus non ha potuto partecipare dopo l'eliminazione subita. E il Porto, che ...