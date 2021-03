Bayern Monaco-Psg in tv: date, orari e diretta streaming quarti Champions League 2020/2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) Bayern Monaco-Psg è uno dei quarti di finale della Champions League 2020/2021. Così ha deciso l’urna di Nyon e mette di fronte già in questa fase della competizione le due finaliste delle scorsa edizione. Sarà dunque una sorta di finale anticipata tra le due corazzate, giocherà in casa l’andata la squadra bavarese, il ritorno si gioca al Parco dei Principi. Le date saranno disponibili fra poche ore, ma l’andata sarà in programma martedì 6 o mercoledì 7 aprile e il ritorno martedì 13 o mercoledì 14 aprile. L’orario di entrambe è quello delle 21 standard per la Uefa. diretta tv di entrambe su Sky Sport, Mediaset dovrebbe trasmettere in chiaro su Canale 5 una tra andata e ritorno, l’incontro che si giocherà di martedì tra ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021)-Psg è uno deidi finale della. Così ha deciso l’urna di Nyon e mette di fronte già in questa fase della competizione le due finaliste delle scorsa edizione. Sarà dunque una sorta di finale anticipata tra le due corazzate, giocherà in casa l’andata la squadra bavarese, il ritorno si gioca al Parco dei Principi. Lesaranno disponibili fra poche ore, ma l’andata sarà in programma martedì 6 o mercoledì 7 aprile e il ritorno martedì 13 o mercoledì 14 aprile. L’o di entrambe è quello delle 21 standard per la Uefa.tv di entrambe su Sky Sport, Mediaset dovrebbe trasmettere in chiaro su Canale 5 una tra andata e ritorno, l’incontro che si giocherà di martedì tra ...

Advertising

OfficialSSLazio : #UCL ?? Mister Inzaghi ha scelto l'undici per sfidare il Bayern Monaco! #CMonEagles ?? - PotereaiSith : @SkySport Non mi sembra giusto che solo UNA tra PSG, Bayern Monaco e Manchester City potrà raggiungere la finale vi… - im_jordanv : I miei pronostici per i quarti di finale di UCL: Manchester City 70% v Borussia Dortmund 30% Porto 35% v Chelsea 65… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Champions League, i sorteggi dei quarti: il Real incontra il Liverpool,… - MarSco1979 : @Invictus_85 @dntmnl @PIERPARDO @PFonsecaCoach No è vero, tu preferisci prenderne 7 da Manchester United e Bayern M… -