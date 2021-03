Bavaglio alle tv, Mentana sfida i 5Stelle: «Prendete posizione sulle “disposizioni” di Grillo» (Di venerdì 19 marzo 2021) Brutto affare per i doppiopesisti di stanza a sinistra. Già, come faranno ora a sputacchiare su Viktor Orban stando a braccetto con Beppe Grillo? Brutto affare davvero. Soprattutto se di mezzo c’è l’informazione con le sue liturgie e i suoi anfratti inaccessibili. Già, il Comico loro alleato vuole violarli imponendo regole, decaloghi e codi etici a conduttori, giornalisti e cameraman. Roba che se l’avesse fatta il centrodestra, sarebbe cascato giù il mondo. In questo caso, invece, ha reagito solo Enrico Mentana chiedendo ai seguaci di «prendere posizione sulle “disposizioni”» impartite dal loro capo-setta. «Qualora si confermasse che quelle linee – dal mio punto di vista irricevibili – saranno adottate ufficialmente dal M5S, dovremo trarne le più ovvie conseguenze». L’appello del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Brutto affare per i doppiopesisti di stanza a sinistra. Già, come faranno ora a sputacchiare su Viktor Orban stando a braccetto con Beppe? Brutto affare davvero. Soprattutto se di mezzo c’è l’informazione con le sue liturgie e i suoi anfratti inaccessibili. Già, il Comico loroato vuole violarli imponendo regole, decaloghi e codi etici a conduttori, giornalisti e cameraman. Roba che se l’avesse fatta il centrodestra, sarebbe cascato giù il mondo. In questo caso, invece, ha reagito solo Enricochiedendo ai seguaci di «prendere”» impartite dal loro capo-setta. «Qualora si confermasse che quelle linee – dal mio punto di vista irricevibili – saranno adottate ufficialmente dal M5S, dovremo trarne le più ovvie conseguenze». L’appello del ...

Advertising

fattoquotidiano : BAVAGLIO SU #BINSALMAN IN SENATO Al Senato è vietato parlare del Renzi d’Arabia: Maria Elisabetta Alberti Casellati… - SecolodItalia1 : Bavaglio alle tv, Mentana sfida i 5Stelle: «Prendete posizione sulle “disposizioni” di Grillo»… - marino29b : RT @fattoquotidiano: BAVAGLIO SU #BINSALMAN IN SENATO Al Senato è vietato parlare del Renzi d’Arabia: Maria Elisabetta Alberti Casellati no… - FrancoSuSarellu : RT @fattoquotidiano: BAVAGLIO SU #BINSALMAN IN SENATO Al Senato è vietato parlare del Renzi d’Arabia: Maria Elisabetta Alberti Casellati no… - MgmMele : RT @fattoquotidiano: BAVAGLIO SU #BINSALMAN IN SENATO Al Senato è vietato parlare del Renzi d’Arabia: Maria Elisabetta Alberti Casellati no… -