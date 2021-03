“Basta interruzioni per i nostri e stacchi sulle calzature”. Grillo detta le regole alle tv (Di venerdì 19 marzo 2021) Beppe Grillo detta le regole per i rapporti tra Cinque Stelle e tv. Come ai bei tempi, quando impose a tutti di non andarci, salvo poi fare una delle primissime marce indietro (da lì a poco sarebbero state centinaia, le marce indietro e le inversioni a U) e vedere i salotti tv invasi dai grillini, da Mediaset a Rai passando per La7. Insomma, adesso però Grillo, con un post sul suo blog, detta le nuove condizioni: “La transizione MiTe impone un diverso approccio, etico e riguardoso della persona e della sua immagine anche negli spazi televisivi dedicati alla politica ed ai suoi approfondimenti”, dice Grillo. E puntualizza subito che non ci sono divieti perché “il cittadino ha diritto di essere informato sui contenuti”.



