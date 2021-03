Basket, Serie A 2020-2021: la Fortitudo Bologna batte Reggio Emilia al termine di un match combattutissimo (Di venerdì 19 marzo 2021) L’odierno anticipo della ventitreesima giornata di Serie A Basket 2020-2021 ha visto la Fortitudo Bologna battere l’Unahotels Reggio Emilia. Il sodalizio del capoluogo dell’Emilia Romagna si è imposto con il risultato finale di 71-68. I migliori in campo sono stati un Adrian Banks da 23 punti e un Dario Hunt che ha segnato 22 punti e ha raccolto 9 rimbalzi. La Fortitudo parte alla grande piazzando subito un parziale di 15-6 in apertura d’incontro. Trascinata da un Sims ispirato, però, Reggio Emilia riesce a dimezzare il distacco prima della sirena e si va, così, alla pausa con i bolognesi avanti 19-14. Il secondo periodo si apre con Reggio che va a ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) L’odierno anticipo della ventitreesima giornata diha visto lare l’Unahotels. Il sodalizio del capoluogo dell’Romagna si è imposto con il risultato finale di 71-68. I migliori in campo sono stati un Adrian Banks da 23 punti e un Dario Hunt che ha segnato 22 punti e ha raccolto 9 rimbalzi. Laparte alla grande piazzando subito un parziale di 15-6 in apertura d’incontro. Trascinata da un Sims ispirato, però,riesce a dimezzare il distacco prima della sirena e si va, così, alla pausa con i bolognesi avanti 19-14. Il secondo periodo si apre conche va a ...

