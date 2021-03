Basket femminile | Francesca Dotto | “Il livello del Campionato Italiano cresce anno dopo anno”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Nuova puntata di2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite in trasmissione, l’azzurra di Schio,, che commenta l’emozione del traguardo Coppa Italia raggiunto. “Sono molto contenta di questo risultato, contro Venezia ci siamo prese la rivincita della Supercoppa. Sono state giornate molto intense dal punto di vista sia fisico che emotivo, aver vinto così in finale contro di loro è stato soddisfacente, dal punto di vista difensivo siamo state molto brave, e abbiamo lanciato un messaggio di rivincita rispetto a quello che era stato il risultato della Supercoppa. Anche la semifinale contro Bologna era stata molto impegnativa. E’ stato tutto molto emozionante”. Rispetto agli anni passati, è evidente quanto ilnel...

Gli ultimi piacevoli strascichi di adrenalina e via, di nuovo in campo. Conclusa l'esaltante parentesi di Coppa Italia, la Libertas Basket School Udine è tornata ad allenarsi in ...Finale di campionato con molte trasferte per la squadra sassarese che domenica è impegnata a Empoli, con inizio alle ore 18. La formazione toscana è la sesta forza del campionato. All'andata l'Empoli ...