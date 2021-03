Basket, Eurolega femminile 2021: Cecilia Zandalasini alle Final Four con il Fenerbahce. Ekaterinburg, Avenida e Sopron si qualificano (Di venerdì 19 marzo 2021) Si sono disputati, questa settimana, i quarti di Finale di Eurolega femminile 2020-2021, tutti all’interno di due bolle organizzate rispettivamente a Salamanca e a Sopron. Tra le notizie che arrivano sui due fronti, ce n’è una che riguarda l’Italia ed è molto bella: grazie al successo nel doppio confronto del suo Fenerbahce, Cecilia Zandalasini disputerà le Final Four. Una giocatrice italiana non arrivava a disputarle da 14 anni, e cioè da quando ci riuscì Francesca Zara, vittoriosa nel 2007 con lo Spartak Mosca pieno di giocatrici WNBA (quale anche lei stessa è stata). Fenerbahce-GALATASARAY Di fatto, la serie finisce per decidersi in gara1, soprattutto per merito di un unico uragano che domina il ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Si sono disputati, questa settimana, i quarti die di2020-, tutti all’interno di due bolle organizzate rispettivamente a Salamanca e a. Tra le notizie che arrivano sui due fronti, ce n’è una che riguarda l’Italia ed è molto bella: grazie al successo nel doppio confronto del suodisputerà le. Una giocatrice italiana non arrivava a disputarle da 14 anni, e cioè da quando ci riuscì Francesca Zara, vittoriosa nel 2007 con lo Spartak Mosca pieno di giocatrici WNBA (quale anche lei stessa è stata).-GALATASARAY Di fatto, la serie finisce per decidersi in gara1, soprattutto per merito di un unico uragano che domina il ...

