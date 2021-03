Basket Eurolega 2020/2021, Olimpia Milano-Barcellona 56-72: cronaca e tabellino (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Barcellona supera l’AX Armani Exchange Milano con il punteggio di 56-72 nella 30° giornata dell’Eurolega 2020/2021. Gli iberici continuano a volare nella regular season e vincono lo scontro diretto contro la squadra di Ettore Messina che fatica per tutta la serata contro i catalani. RECAP – Al Mediolanum Forum la gara inizia in equilibrio e con la buona prova di Oriola tra gli ospiti (6-9). Al primo riposo comanda il Barcellona per 12-15 , ma Evans impatta subito la parità (15-15). Per qualche minuto la squadra di Messina mette la testa avanti, ma dopo il passaggio di metà quarto gli ospiti tornano avanti riuscendo ad impattare il +9 all’intervallo (29-38). Nella ripresa non cambia particolarmente il canovaccio, Milano non riesce a rientrare e precipita tant’è che ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilsupera l’AX Armani Exchangecon il punteggio di 56-72 nella 30° giornata dell’. Gli iberici continuano a volare nella regular season e vincono lo scontro diretto contro la squadra di Ettore Messina che fatica per tutta la serata contro i catalani. RECAP – Al Mediolanum Forum la gara inizia in equilibrio e con la buona prova di Oriola tra gli ospiti (6-9). Al primo riposo comanda ilper 12-15 , ma Evans impatta subito la parità (15-15). Per qualche minuto la squadra di Messina mette la testa avanti, ma dopo il passaggio di metà quarto gli ospiti tornano avanti riuscendo ad impattare il +9 all’intervallo (29-38). Nella ripresa non cambia particolarmente il canovaccio,non riesce a rientrare e precipita tant’è che ...

