Basket Club Irpinia | salta la panchina di coach Robustelli

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa societàcomunica l’interruzione del rapporto di collaborazione, in maniera concordata e consensuale, con ilRodolfodall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione è dovuta agli impegni sportivi che coinvolgono il nostro Rodolfo, molto impegnato anche sul versante SS. Felice Scandone dove contribuirà, in maniera più costante, alla fase finale di questa delicata stagione. Alvanno i nostri più sentiti ringraziamenti, resterà comunque nella grande famiglia BCI con l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile. Ilringrazia pubblicamente ilper il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza ...

Il fatto più recente legato al Doge è arrivato da Mark Cuban, il proprietario del famoso club di basket Dallas Mavericks. Il miliardario e il suo team NBA hanno annunciato di accettare pagamenti in Dogecoin. Si deve respirare un'aria di cupa frustrazione in Fortitudo, se il presidente arriva a congelare gli stipendi agli atleti per spronarli a impegnarsi di più. Tutto da dimostrare il nesso, perché spesso la motivazione economica non basta. Nel Girone Nord di Serie A2 la ventitreesima giornata con quattro sfide in programma, complici i rinvii di Blackiron-Rentpoint.it Carugate-A.S. Vicenza, Drain by Ecodem Alpo-Il Ponte Casa d'Aste.