Basket | Barcellona implacabile al Forum | Olimpia Milano travolta nel big match della 30a giornata di Eurolega

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il big30adi, al Mediolanumdi Assago si chiude con una sconfitta netta per l’AX Armani Exchange. Gli uomini di Ettore Messina finiscono travolti, nel risultato e nella pressione subita, dalcon il punteggio di 56-72. Per la squadra di Sarunas Jasikevicius, che ripete (in forma molto differente) il +16 dell’andata, 15 punti di Nikola Mirotic e 11 di Adam Hanga; dall’altra parte solo Shavon Shields arriva a quota 10. Due dati per tutti: gli ospiti limitano i padroni di casa al 38.5% da due e al 13.3% (2/15) da tre. Il terzo, ugualmente importante: Nick Calathes non segna, ma smazza 11 assist. ll primo quarto è il regno delle difese, almeno nei primi cinque minuti: si segna poco, si sta ...