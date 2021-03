Basic Instinct | Sharon Stone sulla scena dell' accavallamento delle gambe | Ho schiaffeggiato Paul Verhoeven

(Di venerdì 19 marzo 2021)svela l'imbarazzo di essersi vista per la prima volta nella celebrediin una stanza piena di gente e di averdalla rabbia. Ladiinha fruttato uno schiaffone al registada parte'attrice che rivela l'episodio nel suo nuovo memoir. In un estratto del memoir The Beauty of Living Twice pubblicato in esclusiva ...

La scena dell' accavallamento delle gambe di Sharon Stone inha fruttato uno schiaffone al regista Paul Verhoeven da parte dell'attrice che rivela l'episodio nel suo nuovo memoir. In un estratto del memoir The Beauty of Living Twice pubblicato in ...Sharon Stone si toglie qualche sassolino nella scarpa nel suo nuovo memoir in cui svela che un produttore le avrebbe consigliato di andare a letto con la sua co - star diper creare la chimica necessaria al buon esito del film. In un estratto del memoir The Beauty of Living Twice pubblicato in esclusiva da Vanity Fair, Sharon Stone ricorda: "C'era un ...Sharon Stone svela l'imbarazzo di essersi vista per la prima volta nella celebre scena dell'accavallamento delle gambe di Basic Instinct in una stanza piena di gente e di aver schiaffeggiato Paul Verh ...Sharon Stone rivela che un produttore le avrebbe consigliato di andare a letto con il co-protagonista di di Basic Instinct per creare la chimica necessaria al film. Sharon Stone si toglie qualche sass ...