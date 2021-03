Barbano: il protocollo della Figc è superato dalla gravità della crisi sanitaria (Di venerdì 19 marzo 2021) “E qualcuno pensava che ormai lo scudetto fosse una partita a due tra Inter e Juve. Non aveva fatto i conti con un terzo incomodo. Il Covid torna protagonista nel finale di stagione”. Lo scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, dopo il rinvio di Inter-Sassuolo. Ed aggiunge: “Il protocollo della Figc appare superato dalla gravità della crisi sanitaria. La soglia dei dieci calciatori contagiati, stabilita per dichiarare il forfait, appare troppo alta. E infatti le Asl bloccano tutto molto prima”. Al Napoli sono bastati due contagiati, scrive, al Torino sei, all’Inter quattro. “Ma è evidente che la discriminante non è il numero dei positivi, ma le circostanze con cui il virus ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) “E qualcuno pensava che ormai lo scudetto fosse una partita a due tra Inter e Juve. Non aveva fatto i conti con un terzo incomodo. Il Covid torna protagonista nel finale di stagione”. Lo scrive Alessandrosul Corriere dello Sport, dopo il rinvio di Inter-Sassuolo. Ed aggiunge: “Ilappare. La soglia dei dieci calciatori contagiati, stabilita per dichiarare il forfait, appare troppo alta. E infatti le Asl bloccano tutto molto prima”. Al Napoli sono bastati due contagiati, scrive, al Torino sei, all’Inter quattro. “Ma è evidente che la discriminante non è il numero dei positivi, ma le circostanze con cui il virus ...

