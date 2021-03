Banda ultralarga, Colao: “Il 60% delle famiglie senza rete veloce, basta ritardi”. Giorgetti annuncia sostegno alla rete unica (se pubblica) (Di venerdì 19 marzo 2021) Si complica lo scenario per Telecom Italia che punta a mantenere il controllo della nuova rete nazionale di telecomunicazioni a Banda ultralarga. Migliora invece la prospettiva di una connessione veloce diffusa in ogni angolo del Paese. Da un lato, infatti, il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, annuncia che il governo potrebbe anche sostenere il progetto di una nuova rete unica. Ma solo a patto che la nuova società, che dovrebbe nascere dalle nozze fra la FiberCop di Telecom e Open Fiber, sia sotto il controllo pubblico. E non nelle mani di un gruppo straniero come Vivendi, maggiore azionista di Telecom. Dall’altro, il ministro per l’innovazione e la transizione digitale, Vittorio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Si complica lo scenario per Telecom Italia che punta a mantenere il controllo della nuovanazionale di telecomzioni a. Migliora invece la prospettiva di una connessionediffusa in ogni angolo del Paese. Da un lato, infatti, il ministro dello sviluppo economico, Giancarloche il governo potrebbe anche sostenere il progetto di una nuova. Ma solo a patto che la nuova società, che dovrebbe nascere dalle nozze fra la FiberCop di Telecom e Open Fiber, sia sotto il controllo pubblico. E non nelle mani di un gruppo straniero come Vivendi, maggiore azionista di Telecom. Dall’altro, il ministro per l’innovazione e la transizione digitale, Vittorio ...

