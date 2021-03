Banche USA, FED non estende l’allentamento temporaneo dei requisiti di capitale (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – La Federal Reserve ha scelto di non rinnovare una misura a favore delle grandi Banche introdotta nell’aprile 2020 per contrastare gli effetti della pandemia. La misura, che non sarà estesa oltre la scadenza il 31 marzo, riguarda i requisiti di capitale a cui gli istituti devono attenersi, in particolare il coefficiente di leva finanziaria supplementare (SLR). La decisione di allentare i requisiti patrimoniali è stata considerata come la chiave per calmare i tumultuosi mercati del Tesoro nei primi giorni della pandemia Covid-19. La necessità di liquidità aveva causato una massiccia svendita nel mercato obbligazionario che la FED, durante tutto l’anno ha contribuito a coprire attraverso i suoi programmi di liquidità. I titoli bancari sono in pesante ribasso dopo l’annuncio, trascinando giù l’intero mercato ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – La Federal Reserve ha scelto di non rinnovare una misura a favore delle grandiintrodotta nell’aprile 2020 per contrastare gli effetti della pandemia. La misura, che non sarà estesa oltre la scadenza il 31 marzo, riguarda idia cui gli istituti devono attenersi, in particolare il coefficiente di leva finanziaria supplementare (SLR). La decisione di allentare ipatrimoniali è stata considerata come la chiave per calmare i tumultuosi mercati del Tesoro nei primi giorni della pandemia Covid-19. La necessità di liquidità aveva causato una massiccia svendita nel mercato obbligazionario che la FED, durante tutto l’anno ha contribuito a coprire attraverso i suoi programmi di liquidità. I titoli bancari sono in pesante ribasso dopo l’annuncio, trascinando giù l’intero mercato ...

