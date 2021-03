Advertising

Agenzia_Ansa : Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l'ex presidente della Banca popolare di Vicenza, Gianni Zon… - Corriere : Zonin condannato a 6 anni e 6 mesi per il crac della Popolare Vicenza - petergomezblog : Crac Banca popolare di Vicenza, l’ex presidente Gianni Zonin condannato a sei anni e sei mesi - agoacciaio : RT @ElioLannutti: Crac Banca popolare di Vicenza, l’ex presidente Gianni Zonin condannato a sei anni e sei mesi - news_mondo_h24 : Banca Popolare di Vicenza, l’ex presidente Zonin condannato a 6 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Popolare

Quella di Vicenza è una sentenza storica, che lascerà il segno. di Milva Andriolli Abbiamo intervistato Giorgio Lino Bruno, procuratore Vicenza; Massimilano Pellegrini, imputato assolto; Giulio ...... tra cui Bpm e il Banco'. 'Per Bper, BancoBpm rimane un'ipotesi affascinante anche se non ... A mio parere un'eventuale fusione con BancoBpm non è un'ipotesi che lapuò vagliare ora - ...A sei settimane dall’ultimo impegno sul campo di Fasano, la Pallamano Trieste torna sabato 20 marzo sul parquet per affrontare la Banca Popolare Fondi (Chiarbola, alle 18). La pausa per l ...Quattro condanne e due assoluzioni, ed una confisca monstre di beni pari a 930 milioni, l'ammontare delle baciate, le azioni finanziate, che hanno fatto collassare la banca vicentina, la nona in Itali ...