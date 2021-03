Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin condannato a 6 anni e mezzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell’istituto, poi dichiarato fallito. La sentenza è stata letta intorno alle ore 16.00, dopo oltre 24 ore di camera di consiglio. Nei confronti di Zonin l’accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione. Per quanto riguarda gli altri imputati, l’ex vicedirettore generale Emanuele Giustini è stato condannato a 6 anni e 3 mesi, gli altri ex vice dg Paolo Marin e Andrea Piazzetta a 6 anni. Assolti l’ex consigliere Giuseppe Zigliotto e l’ex dirigente ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Tribunale dihaa 6e 6 mesi l’ex presidente delladi, nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell’istituto, poi dichiarato fallito. La sentenza è stata letta intorno alle ore 16.00, dopo oltre 24 ore di camera di consiglio. Nei confronti dil’accusa aveva chiesto una condanna a 10di reclusione. Per quanto riguarda gli altri imputati, l’ex vicedirettore generale Emanuele Giustini è statoa 6e 3 mesi, gli altri ex vice dg Paolo Marin e Andrea Piazzetta a 6. Assolti l’ex consigliere Giuseppe Zigliotto e l’ex dirigente ...

Advertising

Corriere : Banca Popolare di Vicenza, Zonin condannato a sei anni e mezzo - rtl1025 : ?? Il Tribunale di #Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l'ex presidente della Banca popolare di Vicenza, Gianni… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: ?? Banca popolare di Vicenza, ex presidente Zonin condannato a 6 anni e 6 mesi per irregolarita' in gestione istituto. Conda… - LietellalietaM : RT @giodiamanti: Zonin condannato a sei anni e sei mesi per il fallimento della Banca Popolare di Vicenza - Corriere : Banca Popolare di Vicenza, Zonin condannato a sei anni e mezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Popolare Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin condannato a 6 anni e mezzo Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l'ex presidente della Banca popolare di Vicenza, Gianni Zonin, nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell'istituto, poi dichiarato fallito. La sentenza è stata letta intorno alle ore 16.00, ...

Bpvi: condanna 6 anni e 6 mesi a Gianni Zonin Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l'ex presidente della Banca popolare di Vicenza, Gianni Zonin, nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell'istituto, poi dichiarato fallito. La sentenza è stata letta intorno alle ore 16.00, ...

Dipendente positivo, oggi chiusa la Banca Popolare di viale Roma - LivingCesenatico.it Livingcesenatico Quello che (forse) non sapete o non vi ricordate del crac della Popolare di Vicenza Il travolgente successo che porta Bpvi tra le prime dieci banche italiane e fa di Gianni Zonin un punto di riferimento per Banca d’Italia, è anche la ragione del tracollo. L'abbaglio della democrazia ...

Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin condannato a 6 anni e mezzo Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l’ex presidente della Banca popolare di Vicenza, Gianni Zonin, nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell’istitut ...

Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l'ex presidente delladi Vicenza, Gianni Zonin, nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell'istituto, poi dichiarato fallito. La sentenza è stata letta intorno alle ore 16.00, ...Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l'ex presidente delladi Vicenza, Gianni Zonin, nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell'istituto, poi dichiarato fallito. La sentenza è stata letta intorno alle ore 16.00, ...Il travolgente successo che porta Bpvi tra le prime dieci banche italiane e fa di Gianni Zonin un punto di riferimento per Banca d’Italia, è anche la ragione del tracollo. L'abbaglio della democrazia ...Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l’ex presidente della Banca popolare di Vicenza, Gianni Zonin, nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell’istitut ...