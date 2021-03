Balla Jerusalema dopo il giuramento: indagata per disobbedienza la marinaia della danza in caserma (Di venerdì 19 marzo 2021) Una vicenda che aveva fatto discutere parecchio e che aveva sollevato non poche polemiche. Ecco gli sviluppi con altre situazioni pronte a far parlare ancora. Finisce in procura la vicenda della ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) Una vicenda che aveva fatto discutere parecchio e che aveva sollevato non poche polemiche. Ecco gli sviluppi con altre situazioni pronte a far parlare ancora. Finisce in procura la vicenda...

Gengiskan73 : Ricordate il belletto in piazza d'armi? - mattinodinapoli : Balla «Jerusalema» al giuramento, indagata per disobbedienza l'ufficiale della Marina Militare - labetty__ : Comunque Andreas balla Jerusalema anche con me #cepostaperte - ZumZumPapa : @TerreImpervie Per completare l'opera ci vorrebbe un video di gente in divisa che balla, sulle note di Jerusalema o… -