Avio | firmato al MISE contratto per fornitura lanciatori ad Arianespace

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) –, società attiva nel settore aerospaziale e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, haoggi un accordo con, la società europea di lanci nello spazio. La società italiana fornirà, a partire dal 2023, 10Vega C. Questi vettori Vega C saranno utilizzati per lanci all’interno del programma europeo Copernicus e per altre esigenze dell’Agenzia Spaziale Europea e Italiana. Laè stata ufficializzata in occasione dell’incontro altra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e Bruno Le Maire, ministro francese dell’Economia, delle finanze e della ripresa. L’accordo è stato siglato da Stéphane Israël, amministratore delegato di, e Giulio Ranzo, amministratore delegato di ...