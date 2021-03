(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us1912 comunica che al 64° ciclo di tampone nasofaringeo è stata riscontrata una positività al-19 per un solo elemento del. Il tesserato è asintomatico ed è stato prontamente posto in isolamento domiciliare. La restante parte delè risultata negativa ed in giornata partirà per la trasferta di Catania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

sportavellino : Avellino, c'è un nuovo positivo al Covid-19 - - anteprima24 : ** #Avellino, un nuovo positivo al Covid nel gruppo squadra ** - ptvtelenostra : US AVELLINO, UN NUOVO POSITIVO NEL GRUPPO SQUADRA - - ptvtelenostra : ?????Scelte obbligate a centrocampo ?? Maniero inamovibile ?? Nuovo ciclo di tamponi ?? Laezza ed Errico Avellino verso… - ptvtelenostra : AVELLINO VERSO CATANIA: ALLENAMENTO E NUOVO CICLO DI TAMPONI, MANIERO INAMOVIBILE - -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino nuovo

... la tracklist approfondimento Ghemon a Sanremo 2021 con Momento perfetto: il testo Ilalbum "... l'obiettivo del cantante diè quello di essere elegante e interessante senza abbandonare ......il jazz e tutto quanto ruoti attorno al pianismo del cosiddetto genere "extra - colto" e le città di Benevento eper la classica. Se effettivamente PianoCity dovesse indossare questo...Un bilancio da brividi per i lupi a Catania. I biancoverdi in sedici precedenti in Sicilia hanno vinto solamente ...Ecco il programma odierno dell’Avellino Calcio che stamane si ritroverà al Partenio Lombardi per preparare, in tempi record, la gara di domenica, alle ore 12.30, contro gli etnei. In attesa dell’esito ...