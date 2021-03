Avellino: nuovo caso di positività nel gruppo squadra. Il comunicato (Di venerdì 19 marzo 2021) nuovo positività in casa Avellino. A comunicarlo è la stessa società irpina con una nota sul proprio sito ufficiale: “L’Us Avellino 1912 comunica che al 64° ciclo di tampone nasofaringeo è stata riscontrata una positività al Covid-19 per un solo elemento del gruppo squadra.Il tesserato è asintomatico ed è stato prontamente posto in isolamento domiciliare. La restante parte del gruppo squadra è risultata negativa ed in giornata partirà per la trasferta di Catania“. Foto: logo Avellino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021)in casa. A comunicarlo è la stessa società irpina con una nota sul proprio sito ufficiale: “L’Us1912 comunica che al 64° ciclo di tampone nasofaringeo è stata riscontrata unaal Covid-19 per un solo elemento del.Il tesserato è asintomatico ed è stato prontamente posto in isolamento domiciliare. La restante parte delè risultata negativa ed in giornata partirà per la trasferta di Catania“. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

