Avellino, nuovo caso di Covid-19: sale a 3 il numero dei positivi, domani la partenza per Catania (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Covid-19 colpisce ancora l'Avellino.Nei giorni scorsi la notizia relativa alla positività di due calciatori, oggi la conferma di un nuovo contagio riscontrato nel gruppo squadra a seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuati. sale dunque a tre il totale dei giocatori dell'Avellino attualmente positivi al Covid-19, a pochi giorni dalla sfida del "Massimino" contro il Catania. A darne notizia è lo stesso club irpino tramite un comunicato ufficiale diramato attraverso i propri canali, in cui viene inoltre sottolineato che il calciatore positivo si trova attualmente in isolamento domiciliare."L’Us Avellino 1912 comunica che al 64° ciclo di tampone nasofaringeo è stata riscontrata una positività al ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 marzo 2021) Il-19 colpisce ancora l'.Nei giorni scorsi la notizia relativa allatà di due calciatori, oggi la conferma di uncontagio riscontrato nel gruppo squadra a seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuati.dunque a tre il totale dei giocatori dell'attualmenteal-19, a pochi giorni dalla sfida del "Massimino" contro il. A darne notizia è lo stesso club irpino tramite un comunicato ufficiale diramato attraverso i propri canali, in cui viene inoltre sottolineato che il calciatore positivo si trova attualmente in isolamento domiciliare."L’Us1912 comunica che al 64° ciclo di tampone nasofaringeo è stata riscontrata unatà al ...

