Avellino, nuova positività al Covid-19 (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Covid-19 continua a non dare tregua all'Avellino, il club irpino ha annunciato un'ulteriore positività a poche ore dalla partita contro il Catania: "L’Us Avellino 1912 comunica che al 64° ciclo di tampone nasofaringeo è stata riscontrata una positività al Covid-19 per un solo elemento del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico ed è stato prontamente posto in isolamento domiciliare.La restante parte del gruppo squadra è risultata negativa ed in giornata partirà per la trasferta di Catania". Questo il comunicato emanato dall'Avellino nelle ultime ore.caption id="attachment 1036321" align="alignnone" width="567" Avellino (twitter Avellino)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021) Il-19 continua a non dare tregua all', il club irpino ha annunciato un'ulteriorea poche ore dalla partita contro il Catania: "L’Us1912 comunica che al 64° ciclo di tampone nasofaringeo è stata riscontrata unaal-19 per un solo elemento del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico ed è stato prontamente posto in isolamento domiciliare.La restante parte del gruppo squadra è risultata negativa ed in giornata partirà per la trasferta di Catania". Questo il comunicato emanato dall'nelle ultime ore.caption id="attachment 1036321" align="alignnone" width="567"(twitter)/caption ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Avellino, nuova positività al Covid-19 - - bassairpinia : Calcio, Serie C. Il Catania, prossimo avversario dell'Avellino, ufficializza Francesco Baldini come nuova guida tec… - infoitinterno : Vittime del Covid, bandiere a mezz'asta all'Asl di Avellino - Nuova Irpinia - ottopagine : Pronta la nuova piazza Castello, c'è anche la rotatoria #Avellino - Apport2002 : Nuova iniziativa di APPORT 'In giro per l'Italia' - Terzo incontro con Angelo Pagotto allenatore dei portieri Avell… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino nuova Viadotto Manocalzati, ecco il nuovo impalcato L'opera scavalca la SS7/bis ed è situata in prossimità del casello autostradale della A16 Avellino ... l'installazione delle barriere di sicurezza, la posa in opera dei giunti di dilatazione, la nuova ...

Serie C, focolaio Covid nel Monopoli: altri 15 positivi Avellino . Mentre l' Avellino è con il fiato sospeso in seguito alla terza positività nel 'gruppo squadra' , rilevata a ...ha sospeso con effetto immediato tutte le attività dei biancoverdi fino a nuova ...

Avellino, nuova positività al Covid-19 ItaSportPress Avellino, nuova positività al Covid-19 Il Covid-19 continua a non dare tregua all’Avellino, il club irpino ha annunciato un’ulteriore positività a poche ore dalla partita contro il Catania: “L’Us Avellino 1912 comunica che al 64° ciclo di ...

La Guardia di Finanza di Avellino ha eseguito un nuovo sequestro di beni a carico di Gianandrea De Cesare. La Guardia di Finanza di Avellino ha eseguito un nuovo sequestro di beni a carico di Gianandrea De Cesare. Il provvedimento è stato ...

L'opera scavalca la SS7/bis ed è situata in prossimità del casello autostradale della A16... l'installazione delle barriere di sicurezza, la posa in opera dei giunti di dilatazione, la.... Mentre l'è con il fiato sospeso in seguito alla terza positività nel 'gruppo squadra' , rilevata a ...ha sospeso con effetto immediato tutte le attività dei biancoverdi fino a...Il Covid-19 continua a non dare tregua all’Avellino, il club irpino ha annunciato un’ulteriore positività a poche ore dalla partita contro il Catania: “L’Us Avellino 1912 comunica che al 64° ciclo di ...La Guardia di Finanza di Avellino ha eseguito un nuovo sequestro di beni a carico di Gianandrea De Cesare. Il provvedimento è stato ...