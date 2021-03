Autisti delle ambulanze: in prima linea nell'anno della pandemia e ora senza lavoro (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono stati a nche loro in prima linea nell'anno della pandemia da coronavirus , e ora si ritrovano senza lavoro . Sono gli Autisti delle ambulanze dell'Ares 118 per i quali, assunti tra il febbraio e ... Leggi su latinatoday (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono stati a nche loro inda coronavirus , e ora si ritrovano. Sono glidell'Ares 118 per i quali, assunti tra il febbraio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Autisti delle Covid: Lega, 'Zingaretti tuteli i precari della sanità' ... alla luce delle evidenti difficoltà di Ares 118. Perché si procede nelle altre Regioni e non nel ... che persiste anche nella fase pandemica, rappresenta il reclutamento di autisti in possesso di ...

Autisti delle ambulanze: in prima linea nell'anno della pandemia e ora senza lavoro Sono stati a nche loro in prima linea nell'anno della pandemia da coronavirus , e ora si ritrovano senza lavoro . Sono gli autisti delle ambulanze dell'Ares 118 per i quali, assunti tra il febbraio e l'aprile del 2020 attraverso un'agenzia interinale, anche per sopperire alla carenza di personale, lo scorso 16 marzo è ...

Assoespressi fa chiarezza sui temi caldi dello sciopero del 22 marzo Assoespressi decide di fare chiarezza sui temi che hanno interrotta la trattativa con i sindacati. E sottolinea l'intenzione di garantire la corretta applicazione della normativa vigente da parte dell ...

