Atletica | Campaccio Cross Country 2021 | al via Faniel e i campioni italiani

(Di venerdì 19 marzo 2021) Partito il countdown per il, la corsa campestre giunta alla 64^ edizione. Si correrà a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, suddivisa in due giornate tra sabato 20 e domenica 21 marzo. Il primo giorno toccherà agli atleti master (partenza alle 14 e ultimo stard alle 17.10), mentre nella giornata successiva si inizierà con le cadette alle ore 11.30. Gare internazionali domenica alle 14.40 per i 6 km femminili e 15.10 per i 10 km maschili. Al via tanti. A partire dall’azzurro Eyob, l’uomo dei record. Negli ultimi dodici mesi il vicentino delle Fiamme Oro è diventato primatista nazionale di maratona, nella 10 km su strada e nella mezza maratona. Torna a correre ildopo il nono posto del 2017 e il decimo del 2018, con ...

atleticaitalia : #atletica Campaccio, al via Eyob Faniel con i campioni italiani 🇮🇹 weekend di grande cross a San Giorgio su Legnan…

... in ripresa dopo alcune settimane di stop per un infortunio, è stata sesta alnel 2020. ... brillante quarta alla rassegna nazionale, oltre a Silvia Oggioni (Pro Sesto) e Alice Gaggi (...Prima degli Stati Uniti, Iliass ha passato una decina d'anni all'Riccardi Milano, seguito ... Domenica alchiuderò la mia stagione invernale e inizierò a preparare la pista'. Come ti ...Partito il countdown per il Campaccio Cross Country, la corsa campestre giunta alla 64^ edizione. Si correrà a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, suddivisa in due giornate tra sabato 20 e ...È il weekend del Campaccio Cross Country. Un’edizione speciale della classica campestre che si correrà per la 64esima volta a San Giorgio su Legnano (Milano), all’inizio della primavera e suddivisa in ...