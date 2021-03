ATA graduatorie terza fascia | la TABELLA TITOLI definitiva Diploma | corsi | certificazioni informatiche | quanti punti SCARICA PDF

(Di venerdì 19 marzo 2021)ATA: il Ministero ha pubblicato il DECRETO di riapertura e aggiornamento per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, con la relativa nota di accompagnamento in cui vengono messe in rilievo le novità più significative rispetto al 2017. All'interno del decreto anche lacon i punteggi che saranno assegnati al titolo di accesso e aiculturali presentati. L'articolo ATA, laPDF .

Al via dal 22 marzo le domande per l'aggiornamento delledi terza fascia. Cosa deve fare chi è già inserito nelle2018/21? Gli aspiranti già inclusi nelledi circolo e di istituto di terza fasciadel precedente ...Aggiornamentodi terza fascia: si confermano le date di presentazione delle domande 22 marzo - 22 aprile. Nota ministero del 18 marzo e decreto del 3 marzo 2021. Il decreto sarà pubblicato il giorno ...Per quanto riguarda il personale scolastico, si registra che più del 50% è quindi già stato vaccinato almeno per la prima dose. Per quanto riguarda le categorie ad oggi sono stati vaccinati 2.809.712 ...Graduatorie di terza fascia del Personale ATA: la nota Ministero dell'istruzione sull'aggiornamento e la riapertura 2021.