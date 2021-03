AstraZeneca “sicuro” per Ema | dalle 15 ripartono vaccinazioni Italia

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’ok al vaccinodell’Ema – per la quale è “ed efficace” e “non associato all’aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici e coaguli di sangue” – riprende oggi anche in, a partire15, la campagna di vaccinazione con il prodotto anglosvedese. Il via libera definitivo e la conferma della ripartenza sono arrivati nel tardo pomeriggio di ieri con l’ulteriore semaforo verde dall’Aifa, la “soddisfazione” del governo, l’ok “da venerdì” del premier Draghi e gli annunci delle regioni sull’imminente ritorno alla vaccinazione già da oggi. “Sono venute meno le ragioni alla base del divieto d’uso in via precauzionale dei lotti del vaccino, emanato il 15 marzo 2021. Pertanto” oggi, ha spiegato l’Aifa dopo aver sentito il ministro della Salute, la direzione generale della Prevenzione e ...

Advertising

lorepregliasco : ?? EMA: il nostro comitato di esperti ha raggiunto la conclusione che il vaccino #AstraZeneca è sicuro e efficace - borghi_claudio : La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna pe… - RobertoBurioni : EMA: il vaccino AstraZeneca è efficace, sicuro e ha un ottimo rapporto rischio-beneficio, ma le RARISSIME trombosi… - biancxelli : RT @ilriformista: La bizzarra logica del procuratore di Catania: da AstraZeneca non emergono pericoli perché Zuccaro e i colleghi si sono v… - madipach : RT @piersileri: L’EMA ha appena confermato che il vaccino di AstraZeneca è sicuro ed efficace e i suoi benefici superano i rischi #COVID19… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca sicuro

ed efficace'. Così l'Ema ha definito ieri il vaccino: via libera alla casa farmaceutica anglo - svedese e - si auspica - lo stop a polemiche, paure e incertezze. In fondo, la ......del vaccino ed è stato molto importante che l'Ema abbia preso il tempo necessario per analizzare in profondità tutti i dati per arrivare alla conclusione che èed efficace".però ...Via libera dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino AstraZeneca. “Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di ...Secodo il direttore dell'Agenzia europea del Farmaco, Emer Cooke, "i benefici della somministrazione sono superiori ai rischi". I casi di ...