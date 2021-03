AstraZeneca, si riparte con le vaccinazioni. Allo studio del Governo campagna "Mi vaccino perché..." (Di venerdì 19 marzo 2021) La somministrazione del vaccino riprende in tutti i paesi europei a parte Norvegia e Svezia, che aspettano il risultato di ulteriori studi dell'Ema. Von der Leyen: "Raggiungeremo obiettivo 70% vaccinati entro l'estate". Dall'Ue lettera di messa in mora ad AstraZeneca per i ritardi nelle forniture Leggi su rainews (Di venerdì 19 marzo 2021) La somministrazione delriprende in tutti i paesi europei a parte Norvegia e Svezia, che aspettano il risultato di ulteriori studi dell'Ema. Von der Leyen: "Raggiungeremo obiettivo 70% vaccinati entro l'estate". Dall'Ue lettera di messa in mora adper i ritardi nelle forniture

