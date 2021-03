AstraZeneca | se lo rifiuto contatti per altri vaccini E la Francia lo riserva solo agli over 55

Advertising

ANNAMAMARIABIA1 : RT @SpaamIsBack: Ad inizio pandemia, il primo effetto del covid fu d'indurre la gente a smettere di bere la Corona. Poi a girare con una vi… - jobwithinternet : RT @DiamanteGiallo: #VaccinoAstrazeneca 'meccanismo di penalizzazione 'condannerà' chi rifiuta AstraZeneca ad aspettare gli ultimi giorni d… - DiamanteGiallo : #VaccinoAstrazeneca 'meccanismo di penalizzazione 'condannerà' chi rifiuta AstraZeneca ad aspettare gli ultimi gior… - claudio99733228 : @vfeltri Meglio il J.&J. non c'è bisogno di frigorifero, ne di richiamo, basta una dose... L'importante è che arriv… - ciccior94420231 : @Drittorovescio_ @giucruciani Se tra gli effetti collaterali c’è anche la capigliatura alla Cruciani io rifiuto AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca rifiuto

Cosa succede se? Una domanda che molti si stanno ponendo in queste ore. È stata posta anche alle autorità sanitarie presenti in conferenza stampa. Ha risposto Franco Locatelli, il ...Conferenza stampa Aifa, diretta video/ Vaccinoriparte dopo ok Ema La notizia di oggi, ... ma di fronte al lorose ne sono andati. È altamente probabile che in quel momento le ...Chi rifiuterà di fare il vaccino anti Covid di AstraZeneca, potrà ricevere un vaccino di tipologia diversa. Lo ha detto il presidente del Css Franco Locatelli, durante la ...Vaccino AstraZeneca, conferenza stampa Aifa diretta video streaming: ok a ripresa delle somministrazioni, “No nessi con tromboembolie, no rischi su pillola” ...