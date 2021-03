AstraZeneca, ripartono le somministrazioni in Italia. Rezza: 'Incidenza di nuovi casi alta, pericoloso frenare le vaccinazioni' (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Aifa revoca il divieto d'uso per il vaccino di AstraZeneca e alle 15 ripartiranno le somministrazioni. Secondo il direttore generale dell'Agenzia, Nicola Magrini, il vaccino 'è sicuro senza ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Aifa revoca il divieto d'uso per il vaccino die alle 15 ripartiranno le. Secondo il direttore generale dell'Agenzia, Nicola Magrini, il vaccino 'è sicuro senza ...

Advertising

tg2rai : .@AstraZeneca, oggi ripartono le somministrazioni in #Italia. Si punta ad accelerare campagna vaccinale: obiettivo… - Globe1078 : AstraZeneca, ripartono le somministrazioni in Italia. Rezza: «Incidenza di nuovi casi alta, pericoloso frenare le v… - BrunoMarinelli8 : #Astrazeneca: oggi ripartono le vaccinazioni in #Italia - BreakingItalyNe : RT @repubblica: ?? Vaccini, ripartono le somministrazioni di AstraZeneca in tutta Italia. Rezza (ministero Sanita'): 'Incidenza alta, perico… - Scassuocchio : Ripartono le #vaccinazioni di #AstraZeneca in tutta #Italia, #Rezza: 'Incidenza di nuovi casi è alta, pericoloso f… -